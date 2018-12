Verfügbar ab 28. Dezember Das Netflix-Special "Black Mirror: Bandersnatch" sorgt für Wirbel

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, nun steht fest: "Black Mirror: Bandersnatch" wird ab 28. Dezember 2018 bei Netflix verfügbar sein. Das hat der Steamingdienst am Donnerstag am Ende des Trailers verkündet. Das Special zur Serie "Black Mirror" spielt im Jahr 1984. Darin geht es um einen jungen Programmierer, der beginnt, die Realität in Frage zu stellen, nachdem er einen Fantasy-Roman in ein Videospiel verwandelt hat und plötzlich vor einer großen Herausforderung steht.