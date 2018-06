Verfilmung von "Unter blutrotem Himmel" Tom Holland: Diesen Helden verkörpert der Hollywood-Star

Der bekannte US-Autor Mark Sullivan hat die Geschichte verfasst. Als er zum ersten Mal dem echten Pino begegnet sei, wollte dieser zunächst nicht über seine Geschichte sprechen, "da er sich eher als Feigling denn als Held sah", heißt es in einem Interview zu "Unter blutrotem Himmel". Dennoch konnte Sullivan ihn überreden und hat schließlich in Italien von ihm die Geschichte gehört: "Wir lachten und weinten gemeinsam und wurden schließlich Freunde. Das wurde zu einer der emotionalsten und wertvollsten Erfahrungen meines Lebens", so der Autor.