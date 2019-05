Königssee - Die Wanderwege am Ufer von Königs- und Obersee sind bei Touristen äußerst beliebt. Doch Tierschützer haben bestürzende Bilder vom Ufer der beiden Gewässer gemacht: Überreste von knapp einem Dutzend verhungerter Rotwild-Kälber, die nur wenige Wochen zuvor erschöpft und qualvoll verendet sind. Die Kadaver lagen meist in kleinen Gruppen direkt am Ufer des Sees im Nationalpark Berchtesgaden.