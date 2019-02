Frammersbach - 40-Tonner auf Abwegen: Im Vertrauen auf sein Navi hat sich der Fahrer eines Lastwagens in Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) völlig verfahren. Anwohner riefen die Polizei, weil der 55-Jährige in der schmalen Straße eines Wohngebietes feststeckte. Beim Versuch eine enge Kurve zu umfahren rammte der Sattelzug schließlich noch eine Hauswand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.