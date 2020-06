München - Am Dienstag hat Marian Offman, Vorstandsmitglied der Israelitischen Kultusgemeinde und ehemaliger SPD-Stadtrat, ihn wieder gesehen. Da stand er wieder vor der Synagoge: Pegida-Aktivist Heinz Meyer. Ein Mann, der bei öffentlichen Aktionen der Neonazis in München zusammen mit Ex-BIA-Stadtrat Karl Richter an vorderster Stelle steht. In seiner Hand: ein plakatives Schild gegen Beschneidung.