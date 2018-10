Vereitelter Anschlag? Verdächtige Pakete an Obama und die Clintons entdeckt

Schockmoment für die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (57) und Bill Clinton (72) sowie dessen Ehefrau Hillary (70). Offenbar hatten Unbekannte per Post Sprengsätze an ihre Privatadressen geschickt. Laut dem US-Nachrichtensender "NBC News" wurde das erste verdächtige Paket, das an die Clintons adressiert war, am Dienstag in New York entdeckt. Kurz darauf wurde ein zweites Paket in der US-Hauptstadt Washington gefunden, das an Obama gerichtet war.