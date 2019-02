EHC schon fix für die Champions League qualifiziert

Der EHC, der nicht mehr von Platz zwei in dieser Saison verdrängt werden kann und damit die neuerliche Qualifikation für die Champions League, bei der man in dieser Saison erst im Finale an den Frölunda Indians gescheitert war, gesichert hat, wollen aber weiterhin den Platz an der Sonne in der DEL-Tabelle noch erobern. Die Mannheim Adler verloren am Sonntag in Wolfsburg mit 3:5 und haben damit nur noch vier Punkte Vorsprung auf den EHC. "Wir wollen immer das Maximum. Es ist wichtig, dass man gerade jetzt zum Ende der regulären Spielzeit hin, sein bestes Hockey spielt", sagte Mauer, "aber wir denken nur von Spiel zu Spiel." Oder beim EHC im Moment von Sieg zu Sieg.