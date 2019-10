Verdächtiger Klunker Seine Freundin ist 26: Will Dennis Quaid zum vierten Mal heiraten?

Ein verdächtiger Klunker heizt die Gerüchteküche um Schauspieler Dennis Quaid (65, "The Day After Tomorrow") an: Der 65-Jährige soll sich mit der 26-jährigen Studentin Laura Savoie verlobt haben. Die beiden sollen erst seit diesem Sommer ein Paar sein. Dem US-Klatschportal "TMZ" liegt ein Foto vor, auf dem an der linken Hand der Blondine ein auffälliger Ring funkelt. Eine offizielle Bestätigung der Verlobung gibt es bisher aber nicht.