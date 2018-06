Verdächtiger Klunker bei der WM Ring am Finger: Sind Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez verlobt?

Ist er wirklich das, wofür ihn alle Welt hält? Am gestrigen Mittwoch feuerte Model Georgina Rodriguez (24) ihren Liebsten, Portugal-Star Cristiano Ronaldo (33), beim WM-Spiel gegen Marokko an. Dabei fingen die Stadionkameras aber nicht nur ihren ausgelassenen Jubel über den 1:0-Sieg der Portugiesen ein, sondern auch ein weiteres, äußerst brillantes Detail: Am Ringfinger der 24-jährigen Schönheit funkelte ein nicht übersehbarer Klunker!