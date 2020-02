Bauhof-Mitarbeiter tragen im Dienst keine schicken Mäntel

Die Mitarbeiter des Bauhofs rückten aus. Wie üblich in ihrer orangefarbenen Arbeitskluft und in orangefarbenen Dienstfahrzeugen. Sie kontrollierten im gesamten Stadtgebiet die Plakate und sammelten die ein, die nicht mehr in Ordnung waren. Allerdings ging es dabei nur um Plakate, die heruntergerissen waren und auf der Straße lagen. Plakate deren Halterung beschädigt waren, oder die der Regen aufgeweicht hatte. Die Plakate können die jeweiligen Parteien übrigens inzwischen im Bauhof wieder abholen. "Die sind ja Eigentum der Parteien“, sagt Stephan Weidenbach.