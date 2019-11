Bielefeld – Ein 15-jähriges Mädchen soll nach Ermittlungen der Polizei im nordrhein-westfälischen Detmold ihren dreijährigen Halbbruder mit einem Messer tödlich verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei hatten am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Teenager eingeleitet. Noch am Vormittag wurde das Mädchen festgenommen. Die Jugendliche sei nach Zeugenhinweisen in Lemgo von Polizisten gefasst worden, sagte ein Sprecher der Bielefelder Polizei.