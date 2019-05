München/Paris - Weil ein Streit um ein kaputtes Handy eskalierte, musste ein junger Mann sterben. Der 17-jährige Bosnier, in München geboren, wurde am 19. April vor der Agip-Tankstelle in der Herzog-Wilhelm-Straße niedergestochen. Wie die Münchner Polizei am Sonntag bekannt gab, erlag er am Freitag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.