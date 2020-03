Was war passiert? Anfang Februar startete die Merchandising GmbH eine Verlosung, bei der es einen Nissan Micra im exklusiven Löwen-Design im Wert von 18.600 Euro zu gewinnen gab. Die entsprechenden Lose konnten in den Fanshops für 35 Euro erworben werden. Bei einem Einkauf im Gesamtwert von mindestens 150 Euro gab es ein Los umsonst. Der Gewinner wird vor dem letzten Heimspiel der Saison per Lotterie ermittelt.