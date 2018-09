"Verdacht auf Zwerchfellbruch" "Bauer sucht Frau": Darum sorgen sich Fans um Kandidatin Nadine Morath

Zwar schreibt sie darunter auch, dass es nichts "sooo Schlimmes" sei - sie deutet aber an, dass es mit dem immensen Gewichtsverlust der vergangenen Jahre zu tun habe: "Mein Preis für den Verlust von 85 Kilo war zu hoch und ich kämpfe irgendwie mein ganzes Leben damit, dass es besser wird." Offenbar bestehe der "Verdacht auf Zwerchfellbruch." Einschüchtern will sich Morath, die seit 19. Mai dieses Jahres mit ihrem Benny verheiratet ist, davon aber nicht lassen. Optimistisch schreibt sie am Ende ihrer Nachricht: "Ich rocke das... wäre ja auch gelacht, wenn nicht."