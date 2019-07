Ihm schweben sechs, sieben Linien vor, von denen einige schon konkret geworden sind, etwa eine Verbindung Fürstenfeldbruck–Starnberg–Wolfratshausen, eine von Wolfratshausen nach Deisenhofen und eine von Fürstenfeldbruck nach Dachau.

Zehn-Minuten-Takt

MVG-Chef Ingo Wortmann hat für die Stadt München das Ziel ausgerufen, eine "Zehn-Minuten-Stadt" zu werden. Das heißt: Egal wo man ist, innerhalb von zehn Minuten soll immer die MVG da sein.

Rosenbusch geht noch weiter, er will auch die Takte im Umland viel dichter machen. "Wenigstens einen Halb-Stunden-Takt brauchen wir überall", sagt er. Wenn sich das mit dem klassischen Bus nicht lohne, müsse es eben Bedarfsverkehr geben. "Sie rufen an – und dann kommt der Kleinbus", so stellt er sich das vor.

Ticket der Zukunft

Beim Einsteigen einen Button am Handy drücken und am Ende der Fahrt wieder, dann wird automatisch der günstigste Fahrpreis abgebucht: Rosenbusch nennt das "Ein- und Auschecken" und stellt sich so das ÖPNV-Ticket der Zukunft vor. Angekündigt hat er es schon länger. Jetzt geht es zumindest bald in die Testphase. Im März 2020 sollen 10.000 Tester mit ihrer App das Prinzip ausprobieren dürfen.

Carsharing

Rosenbusch kritisiert schon länger, dass die Carsharing-Anbieter sich auf die Innenstadt konzentrieren, wo es ohnehin viele Verkehrsangebote gibt – und so die Menge an Verkehr eher verstärkt als vermindert werde.

Die Bundespolitik müsse regulieren und die Anbieter dazu zwingen, auch in Außenbezirke zu gehen, fordert Rosenbusch. Lokal hingegen müssten die Landkreise Geld zuschießen. In Starnberg etwa sei man schon sehr weit. "Wenn es sich marktwirtschaftlich nicht lohnt, muss das Carsharing eben gefördert werden", sagt der MVV-Chef.

Pünktlichere S-Bahn

Die S-Bahn wird bald zuverlässiger, davon ist Rosenbusch, der sie vor Monaten noch als "grottig" bezeichnet hat, überzeugt. Der Grund: Das neue Stellwerk am Ostbahnhof, das Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kürzlich angekündigt hat. "Das ist ein großer Qualitätsschritt, es wird viel weniger Verspätungen geben", sagt Rosenbusch. Das Stellwerk soll 2023 fertig sein.

Flugtaxis

Flugtaxis als Verkehrsmittel der Zukunft? Rosenbusch glaubt nicht so recht daran. "Ein paar wenige sehr Reiche werden damit fliegen", sagt er. "Das wird kein öffentlicher Verkehr sein, sondern ein Exklusivverkehr."

Rosenbusch glaubt in der Stadt eher an den Verkehr auf der Schiene. Je mehr Raum in der Stadt den Autos weggenommen werde, desto attraktiver würden U-Bahn, S-Bahn und Tram, ist er überzeugt. Und auf dem Land muss es dann eben der Bus sein. Damit nicht sogar ein MVV-Chef von Feldafing nach Herrsching mit dem eigenen Auto fahren muss.

