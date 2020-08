Verbrechen aus dem Jahr 1991 Netflix mit erster deutschen Doku-Serie "Rohwedder" auf Mörderjagd

Netflix nimmt sich einem der prominentesten ungelösten Mordfälle der deutschen Nachkriegszeit an. Mit "Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit" erscheint bei dem Streaminganbieter am 25. September erstmals eine deutsche Doku-Serie. Sie handelt von der Ermordung Detlev Karsten Rohwedder am 1. April 1991, seinerzeit Chef der Deutschen Treuhandanstalt, dem damals größten Unternehmen der Welt.