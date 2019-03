Etwa 30 bis 40 Prozent der Karten werden bereits online verkauft

Laut Geißler wirbt Viagogo außerdem mit einer 100-prozentigen Garantie, die gewünschten Tickets zu bekommen. In den Geschäftsbedingungen der Firma wird diese Aussage aber wieder stark eingeschränkt. So könne es durchaus vorkommen, dass letztendlich eine andere Preiskategorie, ein anderer Sitzplatz oder gar ein anderes Datum auf der Eintrittskarte stehe.

Spätestens in solchen Fällen schreitet dann die Verbraucherzentrale ein. "Wir haben Viagogo bereits abgemahnt", sagt Geißler. Auf eine Abmahnung muss vonseiten Viagogos eine Unterlassungserklärung folgen. Diese ist aber bisher nicht eingegangen. "Deswegen klagen wir jetzt gegen die Ticketplattform."

Auch beim Rockshop Landshut, einem Landshuter Tickethändler, hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Wie Besitzer Helmut Renger sagt, hat der Online-Kauf in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. "Sogar in unserem Shop werden jetzt gut 30 bis 40 Prozent aller Karten über das Online-System bestellt. Das war früher nicht so."

Es gibt auch seriöse Zweitverkäufer

Der Rockshop Landshut ist eine offizielle Vorverkaufsstelle der Ticketpartner: München-Ticket, Reservix, Inn-Salzach-Ticket sowie der Therme Erding. Renger erklärt, dass alle seriösen Verkaufsstellen auf der Homepage von München-Ticket aufgelistet sind. "Kunden können ganz einfach prüfen, wer ein Partner ist – und wer Zweitverkäufer." Seriöse Zweitverkaufsplattformen gibt es nämlich auch.

Laut Renger liege ein Problem bei Veranstaltungen mittlerweile auch darin, dass sich Kunden ganz automatisch dazu verleiten lassen, "schwindelige Last minute Preise" zu zahlen, um ihre Stars einmal live zu sehen. "Viele sind bereit, den letzten Cent für ihren Lieblingskünstler auszugeben." Und genau das nutzten die Ticketdealer aus.

Wenn "ausverkauft" draufsteht, gibt es dennoch meist Tickets

Aber: Sogar bei Veranstaltungen, die fast ausverkauft zu sein scheinen, gebe es bei offiziellen Vorverkaufsstellen oft die Möglichkeit, am letzten Tag noch Eintrittskarten zu ergattern. "Manchmal kommen kurz vor knapp noch 100 Tickets online, weil viele Restkarten für Pressevertreter im Voraus reserviert wurden", erklärt Renger.

In offiziellen Vorverkaufsstellen, wie dem Rockshop, bekommt man jedes Ticket zum Originalpreis, der vom Veranstalter festgelegt ist. Die Händler haben feste Verträge mit den Künstlern und Konzertbüros. "Wir dürften gar keine zusätzlichen Kosten draufschlagen oder den Preis verändern", so Renger. "Wenn man sich im Internet allgemein nicht so gut auskennt, ist es oft besser, persönlich in einen Ticketshop zu gehen", sagt Renger. Dort könne man sich bei einigen Veranstaltungen auch gleich den Sitzplatz dazu aussuchen oder die verschiedenen Preiskategorien erklären lassen. "Wir weisen unsere Kunden auch immer darauf hin, dass mittlerweile viele Karten personalisiert sind." Das bedeute, dass einem nur mit dem richtigen Namen auf dem Ausweis und dem Ticket Einlass gewährt wird.

Eine rechtliche Verfolgung ist oft teuer

Genau deswegen müssen mittlerweile viele Fans draußen bleiben. Auf dem Ticket steht in Großbuchstaben der Name des Käufers. Wenn Karten dann über Portale wie Viagogo weiterverkauft werden, ist die Karte ungültig. Ob der Einlass gewährt wird: ungewiss. "Die Zweithändler wissen das ganz genau, aber auf ihrer Homepage findet man darüber kein Wort ", sagt Geißler.

Wem das passiert, der wendet sich an die Verbraucherzentrale oder direkt an die Polizei. Wer rechtliche Schritte einleiten will, sollte rechtsschutzversichert sein. Wie Geißler sagt, ist eine rechtliche Verfolgung immer auch eine Abwägungssache. "Erst wenn eine Straftat vorliegt, kann etwas gegen Viagogo erreicht werden und man bekommt sein Geld zurück."

Denn nach der Abzocke im Internet kann schon die nächste Hürde auf den Verbraucher warten. Geißler: "Diese Firmen sind aber rechtlich gut geschützt."

Lesen Sie hier: Dreiste Preise auf Viagogo - Internet-Betrug mit Zirkus-Tickets