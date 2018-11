Neues, gemeinsames Leben mit der Geliebten geplant

Die Mutter des Opfers, die als Nebenklägerin in dem Prozess auftritt, schloss sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft diesem Antrag an. Lafleur zum Motiv: Konstantin V. habe ein neues, gemeinsames Leben mit seiner Geliebten geplant, die er wenige Monate zuvor in Prag kennengelernt hatte.