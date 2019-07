1860-Fans zeigen Verständnis für Boykott

Zwar "ließe sich eine entfernte Ähnlichkeit sicherlich nicht gänzlich verneinen", teilt die Fan-Gruppierung der Sechzger in einer Stellungnahme mit, "bezüglich der Interpretation von Symbolen gibt es aber immer einen gewissen Spielraum". Demnach ist die Darstellung des "S" ihnen zufolge bei einem genauen Vergleich alles andere als eindeutig. "Hier hätten wir uns seitens der Staatsanwaltschaft mehr Fingerspitzengefühl erhofft. (Oder warum dürfen dann noch so viele griechische Restaurants eine 'Sigrune' in ihrem Namen führen?)"