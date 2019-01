Christian Ude und Edith: Gefunkt beim zweiten Treffen

Bei einer Schwabinger Faschingsfeier 1973 aber sollte das Eis zwischen den beiden schmelzen. Schuld daran war auch die Französische Revolution. Sie bemerkten sofort eine Gemeinsamkeit. Beide hatten sich nämlich für dasselbe Verkleidungs-Thema entschieden. "Er kam als Revolutionsführer Robespierre mit einer langen schwarzen Perücke. Sie stand ihm fantastisch", schwärmt von Welser-Ude noch heute. Sie selbst ging als Opfer jener Revolution im weißen Nachthemd. Ihr Blick verfing sich schnell bei Robespierre. Entscheidend war auch Udes Blick für die Frau im Nachthemd. "Ich habe mich schlagartig in sie verliebt", erinnert er sich. Am selben Abend landeten sie in einem VW Käfer, um sich etwas näher zu kommen. Bald entdeckten Sie auch ihren gemeinsamen Humor. Es war Liebe auf den zweiten Blick.