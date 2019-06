In einer Petition hat die Bürgerinitiative bereits über 5.000 Unterschriften gesammelt, bis zum Sommer will man 6.000 erreichen. Die Initiative hat sich in einem Brief außerdem an den OB gewandt, mit der Bitte um ein Treffen, um ihr Anliegen persönlich zu erklären. Reiters Büro verwies ans zuständige KVR.