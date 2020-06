Hintergrund: Eltern, deren Kinder in städtischen oder über die Münchner Förderformel beziehungsweise das städtische EKI-Plus-Modell geförderten Kindergärten betreut werden, zahlen seit 1. September 2019 keine Besuchsgebühren. Dies ist möglich, weil der Freistaat Bayern einen monatlichen Elternbeitragszuschuss in Höhe von 100 Euro gewährt und diese Summe der maximalen Kindergartengebühr in städtischen und städtisch geförderten Kindergärten entspricht.