Velburg - Ein Mann soll sich als Schleierfahnder ausgegeben und an einer Autobahnraststätte bei Velburg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) mindestens ein ausländisches Fahrzeug abkassiert haben. Der 30-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Autobahnpolizei am Donnerstag mitteilte.