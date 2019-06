Doch die Frau glaubt an die Unschuld ihres Mannes. So wie die Verteidiger des 33-Jährigen, Peter Guttmann und Antonio Agosta. Die zweifelten im Prozess das rechtsmedizinische Gutachten an. Die Rechtsmediziner hätten in ihrem Gutachten andere Todesursachen wie einen plötzlichen Kindstod oder mögliche Vorerkrankungen nicht ausgeschlossen. Das Urteil soll am 3. Juli verkündet werden.