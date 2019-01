Vater von Ben Stiller Sorge um Jerry Stiller: "King of Queens"-Star in Hospital eingeliefert

Jerry Stiller wurde am 8. Juni 1927 in Brooklyn, New York, als Gerald Isaac Stiller geboren und kann bereits auf über 60 Jahre im Film- und Showbusiness zurückblicken. Neben seiner Rolle als Arthur Spooner in "King of Queens" feierte er seine größten Erfolge als Frank Costanza in "Seinfeld". Zuletzt war er noch 2016 an der Seite seines Sohnes in "Zoolander 2" zu sehen.