Vater-Tochter-Duett am Klavier Ayda Field Williams: Teddy "schreibt Songs" für Papa Robbie

Die Siebenjährige sitzt in dem Clip am Klavier und spielt eine Melodie, die sie sich offenbar selbst ausgedacht hat. "Teddy schreibt jetzt die Songs für Robbie", erklärte die stolze Mama dazu. Im Video hört man den britischen Sänger zu Teddys Musik singen - und das Ergebnis hört sich durchaus vielversprechend an.