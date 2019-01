Vater ist auf dem Weg der Besserung Jamie Lynn Spears dankt ihren Fans für die Unterstützung

Jamie Lynn Spears (27) hat sich mit einer rührenden Nachricht an ihre Fans in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Spears dankte ihnen in einer Instagram-Story für die Unterstützung und Gebete. Kurz zuvor hatte ihre große Schwester Britney Spears (37, "Oops! ... I Did It Again") bekannt gemacht, dass ihr Vater Jamie (66) mit einem lebensbedrohlichen Gesundheitsproblem zu kämpfen hätte.