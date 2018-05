Vater im Gefängnis Festgehaltene Töchter in Tunesien an Ausreise gehindert

Tunis - Im Fall zweier Mädchen aus Hannover, die seit fast drei Jahren in Tunesien festgehalten werden, hat sich die Lage am Sonntag verschärft. Als die allein sorgeberechtigte Mutter die beiden neun und elf Jahre alten Kinder mit zurück nach Deutschland nehmen wollte, wurde die Familie am Flughafen von Tunis an der Ausreise gehindert und festgesetzt. "Uns sind die Pässe weggenommen worden und wir wissen nicht, was jetzt weiter passiert", sagte die Tante der beiden Mädchen, Maria Szur, der Deutschen Presse-Agentur in Tunis. Zunächst hatte der NDR über den Fall berichtet.