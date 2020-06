Vaseline, Backpulver und mehr Diese Haushaltsmittel machen weiße Schuhe wieder sauber

Wichtig ist: Ehe die Schuhe in der Waschmaschine landen, sollte vorher stets versucht werden, die Flecken mittels Handwäsche zu beseitigen. Die Wärme und das Waschmittel in der Maschine können Schuhe leicht in Mitleidenschaft ziehen. Wer hingegen selbst zu Zahnbürste und Reiniger greift, hat bessere Karten. Grundsätzlich sollte vor dem Putzen grober, oberflächlicher Schmutz an den Schuhen mit einer Bürste entfernt werden, sodass dieser später nicht noch weiter in das Material hineingearbeitet wird.