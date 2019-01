Der Hund überlebte - Vanessa nicht

Etwa 100 Feuerwehrmänner rückten zu dem elfstöckigen Haus in der Adenauerstraße aus. Ein Sprecher: "Das Feuer in der Wohnung wurde unter Kontrolle gebracht, bevor es sich weiter ausbreiten konnte." Einen Hund der Familie konnten die Helfer retten, die kleine Vanessa aber nicht. "Das Kind konnte nur noch leblos geborgen werden. Auch die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen konnten das Mädchen nicht mehr retten", so der Feuerwehrsprecher.

Noch während die Feuerwehr vor Ort war, kam Vanessas Mutter nach Hause. Sie war verständigt worden. Die 34-Jährige musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.

Vanessas Vater erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Er konnte erst am Neujahrstag von der Polizei befragt werden. "Zur Brandursache konnte er nichts sagen", so Polizeisprecher Peter Grießer am Dienstag. Nachbarn erzählen, dass der Mann einkaufen gewesen sei, als das Feuer ausbrach. Doch die Polizei ging am Dienstag davon aus, dass er ebenfalls in der Wohnung war, als das Feuer ausbrach, so Polizeisprecher Grießer.

Bei Vanessas Familie hat es schon mal gebrannt

Dass eine verirrte Silvesterrakete das Feuer ausgelöst haben könnte, dafür gab es laut Polizei keinerlei Anhaltspunkte. Genau das war vor ein paar Jahren passiert: Ebenfalls am Silvestertag war eine Rakete auf den Balkon von Vanessas Eltern geflogen und hatte Gegenstände in Brand gesetzt, die dort abgestellt waren. Die Feuerwehr musste ausrücken. Doch damals konnte Schlimmeres verhindert werden. Vanessa und ihre Eltern hatten das Feuer unbeschadet überstanden.

Am Dienstag blieben immer wieder Nachbarn vor dem Hochhaus stehen, blickten tief betroffen hinauf zu der verkohlten Fassade. Viele kannten das Mädchen mit den strahlend blauen Augen vom Sehen. Neben den Stufen, die zu dem Hochhaus führen, stehen Grablichter.

Dabei liegt ein Teddybär und ein Gedicht mit einem Foto von Mutter und Kind. Es beginnt mit den Worten: "Still und leise, es war ein Engel auf der Reise. Sie sollte nur ganz kurz bei uns sein, warum sie ging, weiß Gott allein".

