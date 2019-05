Valentina dreht in Berlin für GZSZ, Cheyenne in Köln für "Alles was zählt", dennoch treffen sich die Zwillingsschwestern immer wieder in der alten Heimatstadt München. "So oft es geht sind wir hier. München ist ja unser Zuhause, wir haben dort unsere Freunde und Familie." Und jetzt auch einen eigenen Feinkostladen!