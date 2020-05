Valentina Pahde und Timur Ülker Was verbindet die "GZSZ"-Stars im echten Leben?

Nicht nur auf ihre Zwillingsschwester Cheyenne musste Valentina Pahde (25) während der Corona-Isolation verzichten, auch von ihren "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Kollegen war die 25-Jährige zwischenzeitlich getrennt. Wie viele andere Shows und Serien hatte die Corona-Pandemie auch die "GZSZ"-Dreharbeiten für kurze Zeit zum Erliegen gebracht. Seit 20. April laufen die Dreharbeiten wieder wie gewohnt. In der drehfreien Zeit stand für Pahde ihr Privatleben an erster Stelle: "Ich habe viel gekocht, gebacken und telefoniert. So viel Zeit, um Freunde und Familie anzurufen, hatte ich noch nie".