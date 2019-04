Rentnerin in eigenem Haus überfallen und ausgeraubt

Die Tat spielte sich am Samstagmorgen kurz vor 8 Uhr ab. Die Täter klingelten in der Früh an der Haustüre des Einfamilienhauses. Als die 82-Jährige die Tür einen Spalt weit öffnete, drängten sie zwei Männer zurück in ihr Haus. Anschließend fesselten die Unbekannten ihr Opfer an Händen und Füßen.