Usher, Beyoncé und Co. Juneteenth: So erinnern die Promis an das Ende der Sklaverei

Zahlreiche Prominente beteiligten sich ebenfalls am "Juneteenth" mit unterschiedlichen Botschaften, um die Aktivisten zu unterstützen. So gab unter anderem der R&B-Sänger Usher (41) in einem Gastbeitrag in der "Washington Post" zu verstehen, warum es in seinen Augen so wichtig ist, gerade in dieser Zeit zu protestieren. "Mein Herz ist erschüttert über die anhaltenden Ungerechtigkeiten in diesem Land. Das muss sich ändern", schrieb Usher. Er fordert außerdem, dass der "Juneteenth", also der 19. Juni eines jeden Jahres, zum nationalen Feiertag erklärt werden sollte. Damit ist er nicht allein.