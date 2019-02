Usedom-Krimi, Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Wunschbild

Dr. Nicolai wird von seiner Sekretärin Thea Schmitz (Adelheid Kleineidam) als vermisst gemeldet. Er ist nicht in seiner Kanzlei aufgetaucht. Auch seine Frau Magdalena (Nadeshda Brennicke) weiß nichts von seinem Verbleib. Der erfolgreiche Scheidungsanwalt vertritt ausschließlich Männer in ihren Scheidungsprozessen. Nicht verwunderlich also, dass es eine lange Liste von Frauen gibt, die sich nur zu gern an ihm rächen würden. Außerdem wurde er erpresst.