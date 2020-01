US-Star kommt ordentlich ins Schwitzen Jason Derulo trifft sich zum anstrengenden Workout mit Pamela Reif

In der kurzen Zeit arbeitete Derulo sich gemeinsam mit der Influencerin durch ein intensives Fitnesstraining mit Burpees, Jack Knives, Mountain Climbers, Plank-Variationen und High Knees. Für die Motivation sorgte Derulos Musik - dabei erklangen Songs seines neuen Albums "2 Sides", unter anderem "Talk With Your Body" und "Be The One".