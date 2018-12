US-Star hat einiges vor Angelina Jolie: Kommt nach dem Rosenkrieg der Gang in die Politik?

Noch vor 20 Jahren wäre sie wohl in Gelächter verfallen, hätte man sie nach einer Politiker-Karriere gefragt, so der Star weiter. Doch inzwischen sehe sie sich zumindest in der Theorie stark genug für das Haifischbecken Politik: "Ich kann viele Treffer wegstecken", so die 43-Jährige, deren Leidensfähigkeit sicherlich auch durch den langen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex Brad Pitt (55) noch einmal gesteigert wurde. Wundern sollten sich die US-Bürger jedenfalls nicht, sollte eines Tages der Name Angelina Jolie auf einem Wahlzettel auftauchen.