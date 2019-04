US-Star feiert 50. Geburtstag Renée Zellweger: "Bridget Jones" forever

Zellweger war aber nicht nur mit einigen ihrer Schauspielkollegen liiert. Von 2003 bis 2004 war sie mit dem einstigen The-White-Stripes-Frontmann Jack White (43) zusammen. 2005 trat sie dann mit dem amerikanischen Country-Sänger Kenny Chesney (51) vor den Traualtar, ließ die Ehe aber nur wenige Monate später wieder annullieren. Seit 2012 ist Musiker und Produzent Doyle Bramhall II. (50) der Mann an ihrer Seite.

Was kommt als nächstes?

Während sie mit ihren Rollen in den "Bridget Jones"-Filmen, "Unterwegs nach Cold Mountain" und dem der Musicalverfilmung "Chicago" Filmgeschichte geschrieben hat, wagt sie sich als nächstes in die Serienwelt. Sie hat die Hauptrolle in der Neo-Noir-Thrillerserie "What/If" übernommen. Die zehn Folgen der ersten Staffel sind ab 24. Mai 2019 beim Streamingdienst Netflix verfügbar. Darin nimmt ein frisch vermähltes Paar in Geldnot ein lukratives, aber moralisch fragwürdiges Angebot einer mysteriösen Gönnerin an. Renée Zellweger spielt an der Seite von Blake Jenner (26) und Jane Levy (29).

Doch auch im Kino wird Renée Zellweger wieder zu sehen sein, und zwar in dem Biopic "Judy". Darin spielt sie Judy Garland (1922-1969), jene US-Schauspiel-Ikone (Golden Globe, Emmy, Tony Award, Ehrenoscar) und Sängerin ("Over The Rainbow", Grammy), die mit dem Musicalfilm "Der Zauberer von Oz" (1939) weltberühmt wurde.

Garland war fünf Mal verheiratet und die Mutter der US-Schauspielerinnen und Sängerinnen Liza Minnelli (73) und Lorna Luft (66) sowie eines Sohnes, Joey Luft (64). Mit nur 47 Jahren starb sie 1969 an einer Überdosis eines Schlafmittels. Ein erstes Foto von Zellweger als Garland wurde bereits 2018 auf der offiziellen Twitter-Seite des Films veröffentlicht. Ein konkreter Kinostart ist bisher aber noch nicht bekannt.