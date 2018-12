US-Remake wurde abgesetzt "Honig im Kopf" floppt in den USA: Til Schweiger hat keine Erklärung

Bescheidener hätte es für Til Schweiger (54) und sein US-Remake von "Honig im Kopf" nicht laufen können. Am 30. November feierte "Head Full of Honey" in zwei New Yorker Kinos und zwei weiteren in Los Angeles Premiere. Nach nur sechs Tagen wurde der Streifen wieder abgesetzt. Der Grund: Die Besucherzahlen waren einfach zu schlecht, ebenso wie die vernichtenden US-Kritiken. Eine Tatsache, die Schweiger offenbar nicht nachvollziehen kann.