Dass er ein begnadeter Tänzer ist, hat Backstreet-Boy-Sänger AJ McLean (42, "Have It All") im Laufe seiner Karriere zu Genüge bewiesen. Doch jetzt nimmt er eine ganz besondere Herausforderung an. Der 42-Jährige wird an der neuen Staffel der US-Tanzshow "Dancing with the Stars" teilnehmen, wie er freudig bei Twitter verkündete. Der TV-Sender ABC bestätigte seine Teilnahme.