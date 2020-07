Dass Tyra Banks (46) nicht nur auf dem Laufsteg laufen und posieren kann, hat sie schon lange bewiesen: Von 2004 bis 2015 moderierte das Supermodel 22 Staffeln seiner eigens entwickelten Show "America's next Topmodel", außerdem "America's Got Talent" und die eigene Nachmittagstalkshow "The Tyra Banks Show". Nun hat die 46-Jährige einen neuen Moderationsjob an Land gezogen: Ab Herbst 2020 ist sie das neue Gesicht der US-Tanzshow "Dancing with the Stars" - die amerikanische Antwort auf das deutsche "Let's Dance". Das gab der Sender ABC via Twitter bekannt. Sie übernimmt von Moderator Tom Bergeron (65), der seit Beginn der Show im Jahr 2005 ganze 28 Staffeln moderiert hat.