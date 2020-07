US-Medien berichten übereinstimmend Tamar Braxton nach Suizidversuch im Krankenhaus

Die US-amerikanische Sängerin und Youtuberin Tamar Braxton (43, "Ridiculous") liegt nach einem Selbstmordversuch in einem Krankenhaus in Los Angeles. Das berichten zumindest übereinstimmend die Portale "TMZ" und "The Blast". Demnach hätten die Justizbehörden bestätigt, dass am Donnerstagabend ein Notarzt im Ritz Carlton Hotel angefordert worden wäre. Jemand hätte versucht, sich das Leben zu nehmen.