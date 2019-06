US-Magazin meldet Liebes-Aus Trennung bei Bradley Cooper und Irina Shayk? Das ist dran an den Gerüchten

Viele Gerüchte in den vergangenen Tagen

Wenige Tage zuvor hatte eine nicht näher genannte Quelle zur britischen Zeitung "The Sun" gesagt, dass sich das Verhältnis der beiden Stars "abgekühlt" habe. Andere Medien berichteten, die Beziehung des Paares hänge "an einem seidenen Faden". In einem Bericht von "Page Six", der Klatschseite der "New York Post", wurde behauptet, die beiden sollen angeblich für ihre Tochter um die Beziehung kämpfen.