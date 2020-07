US-Gericht hebt vorläufiges Verbot auf Darf das Trump-Enthüllungsbuch doch erscheinen?

Robert Trump (geb. 1948), ein weiterer Onkel der Autorin, hatte geklagt, um die Veröffentlichung des Buches zu unterbinden. Mary Trump verstoße mit "Too Much and Never Enough" angeblich gegen eine Stillschweigeerklärung aus dem Jahr 2001. Diese Erklärung gelte allerdings nicht für die Verlagsgruppe Simon & Schuster, die zuvor laut eigenen Angaben bereits eine erste Auflage mit 75.000 Kopien des Buches an den Handel verschickt hatte. Simon & Schuster kann sich also weiterhin auf die für den 28. Juli geplante Veröffentlichung vorbereiten.