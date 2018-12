US-Comedian moderiert doch nicht Nach Oscar-Absage: Jamie Lee Curtis geht auf Kevin Hart los

Der Comedian erklärte anschließend, dass er die Oscars nicht moderieren werde. "Der Grund dafür ist, dass ich in einer Nacht, in der so viele erstaunlich talentierte Künstler gefeiert werden sollen, keine Ablenkung darstellen möchte", twitterte er. Und obwohl er sich eigentlich nicht noch einmal entschuldigen wollte, schob Hart hinterher: "Ich entschuldige mich aufrichtig bei der LGBTQ-Community für meine unsensiblen Worte aus meiner Vergangenheit." In einem zweiten Tweet schrieb er zudem: "Es tut mir leid, dass ich Menschen verletzt habe. Ich entwickle mich weiter und möchte dies auch in Zukunft tun. Mein Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und sie nicht zu entzweien. Ich schicke meine Liebe und Anerkennung an die Academy. Ich hoffe, wir können uns wiedersehen."