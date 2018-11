US-Biathlontrainer im AZ-Interview Michael Greis: "Bei den Amerikanern gibt es weniger Neid"

"Hoffentlich gibt es ein Leben nach dem Tod"

Sie sprachen bereits die begrenzten Jahre als Sportler an – am Anfang Ihrer Karriere überlegten Sie ja, ob Sie danach das Bestattungsunternehmen Ihrer Eltern übernehmen würden.

Das hat meine Schwester übernommen und so ganz ernsthaft wollte ich das auch nie. Ich mag die Lebenden lieber als die Toten. (lacht)

Hat man, wenn man so aufwächst, einen anderen Umgang mit dem Tod?

Da das Bestattungsunternehmen gleich am Haus war, ist der Tod natürlich normaler. Aber das ändert nichts an dem Schock, den man empfindet, wenn der Tod im nahen Umfeld bei einem zuschlägt.

Sind Sie gläubig?

Schon, aber es ist wirklich schwierig. Ich war früher Ministrant, ging in die Kirche, man hat geglaubt. Ich finde die Vorstellung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, sehr romantisch. Aber ich bin nicht überzeugt, dass es wirklich so ist. Die Wissenschaft hat – bei allem, was sie kann – nie einen Beweis für das Leben danach gefunden. Ich muss zugeben, dass ich in der Glaubensfrage zerrissener bin, als ich es früher war. Ich habe auch mit gewissen Dingen in der Kirche meine Probleme. Die Welt verändert sich drastisch und dramatisch und die Kirche befasst sich immer noch zum großen Teil mit der Auslegung von Schriften, die über 2000 Jahre alt sind. Lassen Sie es mich so ausdrücken: Ich bin im Herzen ein Romantiker, der hofft, dass es dieses Leben nach dem Tod gibt. Wie gesagt: Ich hoffe.