US-Anwalt klärt auf 23 Jahre Haft: Wird Harvey Weinstein ein Teil seiner Strafe erlassen?

Inwieweit wird das ausstehende Urteil in Los Angeles beeinflusst?

Weinstein wurde in Manhattan, New York, verurteilt. In Los Angeles soll ihm ebenfalls der Prozess gemacht werden. Könnte das jüngste Urteil Einfluss auf die Anklage in Los Angeles haben? "Nein, definitiv nicht", sagt Dr. Oberheiden und erklärt: "Das Gericht in Los Angeles agiert von dem New Yorker Urteil völlig unabhängig und kann Weinstein zu einer völlig anderen Strafe verurteilen." Allerdings bestehe die Möglichkeit eines Deals. "Hypothetisch gesehen könnte eine mögliche Haftstrafe in L.A. der in New York angerechnet - und nicht zusätzlich aufgeschlagen werden."