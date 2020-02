US-Anwalt Dr. Nick Oberheiden klärt auf Harvey Weinstein: Welche Strafe erwartet ihn konkret?

Wie geht es weiter mit Harvey Weinstein (67)? Nach seinem Schuldspruch in New York wartet der gefallene Filmmogul nun auf die Verkündung seines Strafmaßes. Doch wie hoch wird seine Strafe tatsächlich ausfallen? Wird er möglicherweise auf Bewährung wieder freigelassen? Kann er in einer Klinik bleiben? Die Nachrichtenagentur spot on news sprach über die drängendsten Fragen mit dem Prozessanwalt und gebürtigen Deutschen Dr. Nick Oberheiden, der seit 20 Jahren in den USA lebt und arbeitet.