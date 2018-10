Bericht: Fragwürdiges Angebot der MVG

Wie der "Münchner Merkur" berichtet, soll die MVG dem Opfer nach dem Vorfall ein fragwürdiges Angebot gemacht haben. Demnach bekam sie per Telefon eine Einladung zu einer kostenlosen Fahrt in einer Party-Tram. Als die 18-Jährige nicht auf das Angebot einging, soll sich der entsprechende Mitarbeiter nochmals per SMS erkundigt haben. Dem Bericht nach hat sich das Unternehmen für das Vorgehen des Mitarbeiters entschuldigt. In einem Statement weist die MVG allerdings darauf hin, dass es sich dabei keineswegs um eine "Entschädigung" oder "Wiedergutmachung" handeln sollte, sondern "schlichtweg um ein Zeichen unserer Anteilnahme und Unterstützung".