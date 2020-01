"Die Liebe in Person"

Vor Gericht erklärt die erfahrene Hundehalterin – der Königspudel ist nur einer von vielen ihrer Hunde – dass sie den Pudel nicht geschlagen habe. Warum auch? "Er ist die Liebe in Person." Was stimme, sei lediglich, dass sie das Tier an diesem 1. August des vergangenen Jahres zum Tierarzt bringen wollte und ihn auf die Ladefläche ihres Kombis verfrachtet habe.